Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından Zonguldak'ta rüzgar etkisini artırdı. Liman Caddesi boyunca kayalıklara çarpan dalgalar metrelerce yükseldi. Sahil şeridi boyunca dalgaların etkili olduğu görüldü.

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