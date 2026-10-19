Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ormanlı köyünde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla seyreden Satılmış Pürcü (79), Taşocağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampolden dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Pürcü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından morga götürüldü.
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