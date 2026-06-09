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        Zonguldak'ta düzenlenen şenlikte aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu

        Zonguldak'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Zonguldak'ta düzenlenen şenlikte aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu

        Zonguldak'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

        TEMA Zonguldak İl Temsilciliği tarafından Kozlu Sahili'nde "Kozlu'da Gökyüzüne Umut Uçuruyoruz", "Bir uçurtma da sen getir, bir farkındalık da sen oluştur" sloganlarıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

        Programda, aileleriyle uçurtma uçurtmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar gökyüzünü renklendirdi.

        TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna, gazetecilere, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle uçurtma etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

        Çocuklarla uçurtma uçurmanın mutluluk verdiğini söyleyen Tuna, "Amacımız tamamen onlara umutlu yeşermiş bir gelecek bırakmak. Çocuklarımızla beraberiz, eğlendik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız da eğlendiler. Biz mutluyuz ama daha güzel günler için uçurtma uçurmak istiyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan 10 yaşındaki Arden Ege Kudu da "Çok güzel bir etkinlik oldu. Hava çok güzel, renklendirdik, şenlendirdik burayı. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Çocuğuyla birlikte uçurtma etkinliğine katılan Yelda Sezgun (48) ise "Etkinlik güzel ve eğlenceli geçti. Rüzgar da bize yardımcı oldu. Herkesin uçurtması havalarda geziyor. Zevkli, güzel bir gün geçiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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