Zonguldak'ta kömür silosuna düşerek hayatını kaybeden madenci defnedildi

Üzerine kömür parçaları düşen Demir, çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekibince kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Demir'in 2 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Ezgi Demir ile yakınlarının törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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