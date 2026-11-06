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        Zonguldak'ta maden işçileri yer altında yangın tatbikatı gerçekleştirdi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde yeraltında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Zonguldak'ta maden işçileri yer altında yangın tatbikatı gerçekleştirdi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde yeraltında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

        TTK'ya ait Üzülmez Müessesesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 08:0016:00 vardiyasında saat 13:00 sıralarında yeraltında eksi 320 kodunda Havuzlar Bölgesi'nde açık alevli yangın meydana geldi. Yangın, MİS Personeli (Gaz İzleme Merkezi) tarafından fark edilerek acil durum sirenleri çalındı.

        Siren sesleriyle birlikte 170 ve 320 kotlarında kömür üretimi yapan maden işçileri, yangın nedeniyle oluşan karbon monoksit gazından korunmak için OFK olarak isimlendirilen gaz maskelerini kullanarak maden ocaklarını boşalttı. Eş zamanlı olarak İş Güvenliği Şube Müdürlüğü, İş Güvenliği Başmühendisliği, ve İşletme Müdürlüğünde gerekli servis sorumlularına derhal haber verilerek gerekli önlemler alınarak tahliye çalışmaları hızla başladı.

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        Tatbikat gereği yangın nedeniyle oluşan karbon monoksit gazından etkilenen bir madenci TTK Üzülmez Tahlise Ekipleri'nin kurtarma çalışmasının ardından önce kuyu dibine getirildi, ardından sedye işe yer üstüne çıkartılarak ilk müdahalesi yapıldı.

        Tatbikat sonrası açıklama yapan TTK Üzülmez Müessese Müdürü Menderes Öncel, "Bizler yönetim olarak gerekli mühendis ve görevlilerimizin atama be görevlendirmelerini yapıyoruz. İş güvenliği alanında sizler için tüm önlemleri alıyoruz. Ancak ön görülemeyen ve beklenmeyen bir durumla ocaklarımızda karşılaşabiliriz. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bu tür durumlarda meydana gelen olumsuzluklara karşı yöntem geliştirmeliyiz ve bunları da tatbikatlarda görüyoruz. Çok şükür bu güne kadar yapmış olduğumuz tatbikatlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız ocaklarımızda olumsuz bir durumda nasıl hareket edeceğimizi görmek. İş Güvenliğinden sorumlu arkadaşlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Mühendisi Ceyhun Barutçuoğlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Zafer Çavdar kimin nereden hangi sürede çıktığını, kaçış sürelerini ve sizlerin bunu nasıl uyguladığınızı izliyorlar. Olan eksik ve noksanlık var ise hemen tamamlanacak. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Hepinize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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        Maden işçilerine tatbikata gösterdikleri önem için teşekkür eden TTK Üzülmez İşletme Müdürü Melih Özer, "Tatbikat havuzlar bölgesinde oluşan yangın nedeniyle yeraltını dolaşan zehirli gazdan sizleri kurtarma çalışmasıydı. Ocaklarımızın çıkış noktalarındaki gaz maskelerimiz şeytan kulağına sorunsuz bir şekilde çalıştı ve arkadaşlarımız bu maskeleri kullanarak tahliye işlemleri başarıyla gerçekleşti. Hepinize teşekkür ediyor iyi istirahatler diliyorum" şeklinde konuştu.

        Başarılı geçen tatbikat sonrası maden işçileri mesailerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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