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        3 kanser türüne karşı ilaç adayı molekül, 2 patent aldı

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) yürütülen bilimsel çalışmada, meme, prostat ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğu belirlenen yeni moleküller sentezlendi. BEUN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve özel bir üniversiteden Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Yeşil'in yürüttüğü araştırmada elde edilen moleküller, biri ulusal diğeri Avrupa patenti olmak üzere iki patentle koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:21 Güncelleme:
        3 kanser türüne karşı ilaç adayı molekül, 2 patent aldı

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) yürütülen bilimsel çalışmada, meme, prostat ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğu belirlenen yeni moleküller sentezlendi. BEUN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve özel bir üniversiteden Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Yeşil’in yürüttüğü araştırmada elde edilen moleküller, biri ulusal diğeri Avrupa patenti olmak üzere iki patentle koruma altına alındı.

        BEUN Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek tarafından yürütülen araştırmada, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaç adayı moleküller geliştirildi. BEUN Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen çalışmada sentezlenen moleküllerin antikanser aktiviteleri, deneysel ve teorik yöntemlerle incelendi. Araştırma sonucunda moleküllerin meme, prostat ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğu belirlendi.

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        İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İki aşamadan oluşan araştırmanın ilk bölümünde yeni moleküllerin sentezi, Prof. Dr. Zuhal Gerçek tarafından BEUN laboratuvarlarında gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise moleküllerin antikanser aktiviteleri, özel bir üniversitede görev yapan Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Dr. Öğretim Üyesi Betül Yeşil tarafından araştırıldı. Yapılan incelemelerde moleküllerin üç farklı kanser türüne ait hücreler üzerinde antikanser aktivite gösterdiği ortaya konuldu.

        İKİ PATENTLE KORUMA ALTINA ALINDI

        2000 yılından bu yana BEUN'de görev yaptığını belirten Prof. Dr. Zuhal Gerçek, çalışmanın Türkiye'nin kendi kanser ilaçlarını geliştirmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Araştırmanın amacının kanser ilacı olmaya aday molekülleri sentezlemek ve antikanser aktivitelerini ortaya koymak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gerçek, “Projemiz Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklendi. Proje iki kısımdan oluşuyor. Bir tanesi moleküllerin sentezi, o Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tarafımca tamamlandı. İkincisi de bunların antikanser aktivitelerinin araştırılması. O da İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mustafa Güzel ve Betül Yeşil tarafından gerçekleştirildi" dedi.

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        Çalışmanın sonuçlarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Gerçek, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu yeni moleküllerin özellikle meme, prostat ve akciğer kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğunu kanıtlamış olduk. Ve bu özelliklerini gerek deneysel gerekse teorik olarak ortaya koyduk. Neticesinde bir ulusal, bir de Avrupa patenti olmak üzere iki patentle de bu fikrimizi koruma altına aldık. Böylece yerli ve milli ilaç üretiminde ufak bir adım atmış olduk” diye konuştu.

        KLİNİK ÇALIŞMALAR GEREKİYOR

        Prof. Dr. Gerçek, araştırmada elde edilen sonuçların yeni kanser ilaçlarının geliştirilmesi açısından bilimsel temel oluşturduğunu ve moleküllerin hastalarda kullanılabilecek bir ilaca dönüşmesi için ileri araştırmaların, güvenlik testlerinin ve klinik çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

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