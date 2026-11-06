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        Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Erkan (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 00:59 Güncelleme:
        Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Erkan (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ören mevkisinde meydana geldi. Ahmet Erkan yönetimindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan savrulan Taha Karahan ve Beytullah Korkmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü Ahmet Erkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Erkan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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