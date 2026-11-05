Zonguldak'ta trafik düzeni değişti: TTK önünden geçişler tek yönlü olacak

Zonguldak Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan kararla, Yayla Mahallesi'ndeki İhsan Soyak Sokak tek yönlü trafiğe dönüştürüldü. Yeni düzenlemeye göre araçların geçişine yalnızca Kadırga Caddesi istikametinde izin verilecek. Böylece söz konusu sokakta karşı yönden araç geçişi yapılamayacak. Valilik, güzergâhı kullanacak sürücülerin değişen trafik akışına göre hareket etmeleri ve yeni trafik işaretlerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

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