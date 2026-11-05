Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Giriş: 05.11.2026 - 13:16 Güncelleme:
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Kentin kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizin rengindeki değişim, kentin birçok noktasından görüldü.
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