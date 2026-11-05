Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı
ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi çamur rengine döndü.
ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi çamur rengine döndü.
Zonguldak'ta dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanağın ardından yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, akıntıyla birlikte Zonguldak Limanı'na taşındı. Derelerin denize döküldüğü bölgelerde suyun çamur rengine döndüğü görüldü. Liman içerisinde yoğun çamurlu su birikirken, deniz yüzeyindeki renk değişimi dikkat çekti.
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