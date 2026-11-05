Zonguldak Limanı çamur rengine büründü Derelerin taşıdığı toprak ve alüvyon, limanın dışına kadar ulaştı

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışların ardından derelerin taşıdığı toprak ve çamur, limanın rengini değiştirdi. Sarı ve kahverengi tonlarına bürünen suyun bu kez liman sınırlarını aşarak açık denize yayılması dikkat çekti. Deniz yüzeyinde oluşan renk ayrımı görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Zonguldak'ta, 4 Kasım'da etkili olan sağanak yağışların ardından Üzülmez ve Çaydamar derelerinden taşınan toprak, çamur ve alüvyon, Acılık Deresi aracılığıyla limana ulaştı. Yağmur sularının sürüklediği ince taneli malzemeler, deniz suyunda bulanıklığa neden oldu.

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Derelerin denize döküldüğü noktadan itibaren yayılan çamurlu su, liman içerisinin büyük bölümünü sarı ve kahverengi tonlarına bürüdü. Önceki yağışlarda da benzer görüntülerin yaşandığı limanda, bu kez bulanıklığın mendireğin dışına kadar uzandığı görüldü.

Denizde uzun bir hat oluşturdu

Liman dışına taşan çamurlu su, kıyı boyunca yayılarak Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki koyu renkli suyla belirgin bir tezat oluşturdu. Görüntülerde, limanın iç kesimlerinden başlayarak mendireğin dışına uzanan bulanıklığın deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Kasım'da yayımlanan uyarıda, Zonguldak ve çevresinde 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği açıklanmıştı. Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış tahmin edilen kentte sarı kodlu uyarının 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar geçerli olduğu bildirilmişti.