Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü

Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.

Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle daha önce tahliye edilen bir binanın bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı yıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.