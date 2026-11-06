Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Maden işçilerinin otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı İşe gitmek için yola çıkan 3 madencinin bulunduğu otomobil virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı

        Maden işçilerinin otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı İşe gitmek için yola çıkan 3 madencinin bulunduğu otomobil virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 3 maden işçisinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 00:28 Güncelleme:
        Maden işçilerinin otomobili 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı İşe gitmek için yola çıkan 3 madencinin bulunduğu otomobil virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 3 maden işçisinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaza, ZonguldakEreğli D100 karayolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 TTK işçisi Kozlu'daki iş yerlerine gitmek üzere yola çıktı. 24 yaşındaki Taha K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı Peugeot marka otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken virajda kontrolden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ahmet Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Taha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karahan, buradaki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        REKLAM

        Araçta bulunan diğer işçi Beytullah K. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Korkmaz'ın uçuruma yuvarlanan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.

        Acı haberi alan ailesi ve iş arkadaşları olay yerine geldi

        Kazanın ardından hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi. Acı haberi alarak bölgeye ulaşan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve kaza hakkında bilgi aldı.

        Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme başlatırken, hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın cenazesinin incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Erkan'ın babası cansız bedeninin tabuta konulduğu sırada "Oğlum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

        REKLAM

        Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla uçurumdan yola çekileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Devlet Bahçeli’nin 100 il-1000 ilçe önerisinin yol haritası
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti

        Benzer Haberler

        Karadeniz Ereğli'den kısa kısa
        Karadeniz Ereğli'den kısa kısa
        Zonguldak'ta trafik düzeni değişti: TTK önünden geçişler tek yönlü olacak
        Zonguldak'ta trafik düzeni değişti: TTK önünden geçişler tek yönlü olacak
        Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı
        Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı
        Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
        Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
        Zonguldak Limanı çamur rengine büründü Derelerin taşıdığı toprak ve alüvyon...
        Zonguldak Limanı çamur rengine büründü Derelerin taşıdığı toprak ve alüvyon...
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü