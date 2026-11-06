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        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 01:27 Güncelleme:
        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Zonguldak-Ereğli kara yolu Soğanlıyörük mevkisinde, B.K. idaresindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki Ahmet Erkan'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçta sıkışan sürücü B.K. ve yanındaki T.K, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Erkan'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Öte yandan, araçtaki 3 kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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