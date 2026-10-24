Zonguldak'ta madendeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı (2)

Gelik beldesindeki özel maden ocağında 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.