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        Zonguldak'taki maden faciasında 3 tutuklama: Firari işletme müdürüne yakalama kararı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Zonguldak'taki maden faciasında 3 tutuklama: Firari işletme müdürüne yakalama kararı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Firari işletme müdürü hakkında yakalama emri çıkarıldı.

        Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik, M.S.D., E.Y. ve Y.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Firari işletme müdürü M.K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

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        Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada bilirkişi heyeti de oluşturuldu.

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