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        Zonguldak'ta metruk bina kısmen çöktü

        Zonguldak'ta metruk binada meydana gelen kısmi çökme nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Zonguldak'ta metruk bina kısmen çöktü

        Zonguldak'ta metruk binada meydana gelen kısmi çökme nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekti.

        Kontrollerde, binanın alt kısmındaki istinat duvarlarında da çatlaklar olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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