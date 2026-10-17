Zonguldak'ta metruk bina kısmen çöktü

Kontrollerde, binanın alt kısmındaki istinat duvarlarında da çatlaklar olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.

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