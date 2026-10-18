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        Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:22 Güncelleme:
        Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Tıkanan mazgalları açmaya çalışan belediye ekipleri, iş makineleriyle yollara taşınan moloz yığınlarını kaldırdı.

        Kentin bazı noktalarında ufak çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

        İhbarlar üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

        Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükselirken, bazı dükkanlara su bastı. Dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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