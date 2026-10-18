Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükselirken, bazı dükkanlara su bastı. Dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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