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        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi özel yurttaki odasında ölü bulundu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi özel yurttaki odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi özel yurttaki odasında ölü bulundu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi özel yurttaki odasında ölü bulundu.

        Güney Mahallesi Dere Sokak'ta özel bir yurtta kalan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'den (20) haber alınamaması üzerine arkadaşları odasına girdi.

        Demirelöz'ün hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Genç kızın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Demirelöz'ün arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

        Öte yandan, Demirelöz'ün ev tutup taşınacağı, eşyalarını toplamak için yurda geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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