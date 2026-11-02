Adana'da 12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı

Polis, çocuğun olay sırasında evde olan dayısı ve eşini gözaltına aldı.

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede 12 yaşındaki Melek G'nin tabanca mermisiyle yüzünden yaralandığını tespit etti.

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