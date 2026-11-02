Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı

        Adana'da 12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki çocuk evinde tabancayla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Adana'da 12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki çocuk evinde tabancayla yaralandı.

        Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri geldi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede 12 yaşındaki Melek G'nin tabanca mermisiyle yüzünden yaralandığını tespit etti.

        Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, çocuğun olay sırasında evde olan dayısı ve eşini gözaltına aldı.

        Öte yandan dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!

        Benzer Haberler

        Çukurova Üniversitesi'nde kurulan radyo ve iletişim ajansı tanıtıldı
        Çukurova Üniversitesi'nde kurulan radyo ve iletişim ajansı tanıtıldı
        Çalınan gümüşlerini başka bir şüpheliden satın alıp, polisi aramış
        Çalınan gümüşlerini başka bir şüpheliden satın alıp, polisi aramış
        Prof. Dr. Çağatay, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanı oldu
        Prof. Dr. Çağatay, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanı oldu
        Kozan'da cennet hurmasında hasat başladı: Verim yüz güldürdü
        Kozan'da cennet hurmasında hasat başladı: Verim yüz güldürdü
        Öğretmenevinde hazırlanan yemekler ücretsiz olarak 5 bin 100 öğrenciye ulaş...
        Öğretmenevinde hazırlanan yemekler ücretsiz olarak 5 bin 100 öğrenciye ulaş...
        Çalınan gümüşlerini 45 bin liraya kendisi satın alıp hırsızın yakalanmasını...
        Çalınan gümüşlerini 45 bin liraya kendisi satın alıp hırsızın yakalanmasını...