Adana'da 12 yaşındaki çocuk tabancayla yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki çocuk evinde tabancayla yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki çocuk evinde tabancayla yaralandı.
Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri geldi.
Ekiplerin yaptığı incelemede 12 yaşındaki Melek G'nin tabanca mermisiyle yüzünden yaralandığını tespit etti.
Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, çocuğun olay sırasında evde olan dayısı ve eşini gözaltına aldı.
Öte yandan dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu olayın gerçekleştiği öne sürüldü.
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