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        Kozan'da cennet hurmasında hasat başladı: Verim yüz güldürdü

        Türkiye'nin yaş hurma üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru hurma üretiminin ise yüzde 50'sini karşılayan Adana'nın Kozan ilçesinde hasat başladı. Geçen yıla oranla yüzde 70 verim artışı yaşanan hurma bahçelerinde üreticinin yüzü güldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kozan'da cennet hurmasında hasat başladı: Verim yüz güldürdü

        Türkiye'nin yaş hurma üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini, kuru hurma üretiminin ise yüzde 50'sini karşılayan Adana'nın Kozan ilçesinde hasat başladı. Geçen yıla oranla yüzde 70 verim artışı yaşanan hurma bahçelerinde üreticinin yüzü güldü.

        Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda yetiştirilen cennet hurmasında hasat mesaisi başladı. İlçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan hurmada bu yıl verim artışı yaşanırken, dönüme ortalama 1,5 ile 2 ton arasında verim bekleniyor. Üreticiler hem yaş hem de kuru hurmayı piyasaya sunuyor.

        Kozan'ın Tepecikören Mahallesi'nde 20 dönüm alanda hurma üretimi yapan Murat Karataş, bu sezon bahçesinden 4045 ton rekolte beklediklerini söyledi. Hasat ettikleri Rojo Brillante çeşidinin sofralık olarak tüketildiğini belirten Karataş, yerli Hachiya çeşidinin ise kurutmalık olarak değerlendirildiğini anlattı.

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        "Hem yaş hem de kuru olarak satışa sunuluyor"

        Kozan'ın hurma üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Karataş, "Hurma, bu havayı seviyor. Yaklaşık 20 dönüm alanda hasat yapıyoruz. 4045 ton rekolte bekliyoruz. Hasat sezonumuz başladı. Bu sezon kilogram fiyatları Rojo Brillante'de 3540 lira, yerli hurmada ise 1530 lira arasında bahçede alıcı buluyor. Geçen seneye göre yüzde 6070 verim artışı var. Kozan'ımız yaş hurmada Türkiye'nin yüzde 20'sini, kuru hurmada ise yüzde 50'sini karşılıyor. Bunlar hem yaş hem de kuru olarak satışa sunuluyor" dedi.

        Kuru hurma dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

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        Hurmaların genellikle yaş olarak tüketildiğini ancak ilçede kurutma tesislerinin de faaliyete geçmesiyle kuru hurma üretiminin arttığını kaydeden Karataş, "Genelde yaş hurma olarak alıcı buluyor ama artık Kozan'ımızda kurutma tesisleri açıldı. Artık dünyanın her tarafına ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

        Bahçede hasat yapan Hakan Söğüt, hurmanın hem hasadının hem de tüketiminin keyifli olduğunu belirterek, "Meyvemiz çok güzel. Hasadı, toplaması ve yemesi zevkli" diye konuştu.

        Tarım işçisi Rüstem Kılıç ise bahçenin bakımına ve ürünün kalitesine dikkat çekerek, "Bahçe çok güzel bakılmış. Bahçenin meyvesi iyi, birinci sınıf. Bunun kurusu da oluyor ve ihraç ediliyor" dedi.

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