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        Prof. Dr. Çağatay, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanı oldu

        Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, DAİMFED Çukurova Üniversitesi Akademik Çalışma Komisyon Başkanı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Prof. Dr. Çağatay, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanı oldu

        Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, DAİMFED Çukurova Üniversitesi Akademik Çalışma Komisyon Başkanı oldu.

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), akademi ile sektör arasındaki iş birliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş’in takdirleriyle DAİMFED Çukurova Üniversitesi Akademik Çalışma Komisyon Başkanı olarak görevine başladı.

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        DAİMFED Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay’ın akademik birikimi ve bilimsel çalışmalarına dikkat çekerek DAİMFED bünyesinde yer almasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karslıoğlu, Prof. Dr. Çağatay’a yeni görevinde başarılar diledi.

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