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        Çalınan gümüşlerini 45 bin liraya kendisi satın alıp hırsızın yakalanmasını sağladı

        Adana'da 115 kilogram gümüş çalınan iş yerinin sahibi, çalınan ürünlerin 550 gramını kendisi satın alarak ikinci şüphelinin de yakalanmasını sağladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Çalınan gümüşlerini 45 bin liraya kendisi satın alıp hırsızın yakalanmasını sağladı

        Adana'da 115 kilogram gümüş çalınan iş yerinin sahibi, çalınan ürünlerin 550 gramını kendisi satın alarak ikinci şüphelinin de yakalanmasını sağladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, geçtiğimiz 13 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Gümüş alım satımı ve tasarımı yapan M.A.L., ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas edince daha önce birlikte ticaret yaptığı İ.Ş.'nin iş yerini gözüne kestirdi. Önceden keşif yapan şüpheli, olay günü iş hanında saklanarak binanın boşalmasını bekledi. Yanında getirdiği oksijen tüpüyle iş yerinin kapısını kesen şüpheli, yaklaşık 7 saat 20 dakika içeride kalarak 115 kilogram gümüş ve değerli tespihleri çalıp kaçtı.

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        980 kameradan 10 kilometrelik takip

        Sabah iş yerine gelen İ.Ş.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını 10 kilometre boyunca takip ederek Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı. Motosikletindeki sprey boya kalıntılarından şüpheliyi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla M.A.L.'yi yakaladı. Evinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan valizler bulunurken, ele geçirilen 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

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        Kendi gümüşlerini 45 bin liraya satın aldı

        Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada olayla ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. Lütfi B.'nin 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya 550 gram gümüş satmak için gittiği öğrenildi. Kuyumcu, gümüş satmak isteyen müşteriyi arayarak İ.Ş.'ye haber verdi. Dükkana gelen İ.Ş., ürünleri incelediğinde kendisinden çalınan gümüşler olduğunu fark etti. Dikkat çekmemek için hırsızlık olayından bahsetmeyen İ.Ş., kendi ürünlerini 45 bin lira ödeyerek satın aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "Hırsızlıktan haberim yoktu"

        İ.Ş.'nin durumu polise bildirmesi üzerine kimliği belirlenen Lütfi B. gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin, "Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin çalınan diğer gümüşleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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