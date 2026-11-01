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        Başak öğretmen geliştirdiği oyunlarla öğrencilere matematiği sevdiriyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da matematik öğretmeni Başak Atilla, konuları öğrenmede güçlük çeken öğrencilerinin derse ilgilerini artırmak amacıyla geliştirdiği eğitici oyunlarla öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Başak öğretmen geliştirdiği oyunlarla öğrencilere matematiği sevdiriyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da matematik öğretmeni Başak Atilla, konuları öğrenmede güçlük çeken öğrencilerinin derse ilgilerini artırmak amacıyla geliştirdiği eğitici oyunlarla öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyor.

        Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Atilla, öğrencilerinin konuları öğrenmekte güçlük çektiğini fark etmesi üzerine matematik oyunları tasarlamaya başladı.

        Uç kutusu, şişe ve koli gibi atık durumdaki malzemeleri kullanan Atilla, içeriğinde karekök, asal ve üslü sayılar ile hacim hesaplamaları gibi öğrencilerin öğrenmede zorlandıkları konuların bulunduğu 7 oyun tasarladı.

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        Geliştirdiği oyunları parkur üzerinde uygulayan Atilla, farklı istasyonlar arasında hareket eden öğrencilerin hem zihinsel becerilerini kullanmalarını hem de fiziksel aktivitelerde bulunmalarını sağlıyor.

        Derslerde işledikleri her konunun ardından öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı oyunlarla hem bilgilerini pekiştiriyor hem de matematiği eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.

        - "Matematik dersini daha cezbedici hale getirmemiz gerekiyor"

        Başak Atilla, AA muhabirine, oyunların öğrenme sürecine dahil edilmesinin derse yönelik ilgiyi artırdığını söyledi.

        Öğrencilerin spora duydukları ilgiyi oyunlara entegre ettiğini anlatan Atilla, şöyle konuştu:

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        "Çocukların en çok zorlandıkları derslerden biri matematik. İlkokulda çok seviyorlar ama ortaokula geçtiklerinde özellikle çok fazla bilgi üst üste bindiği zaman sıkıntı yaşamaya başlıyorlar ve eski konuları unutuyorlar. Bu yüzden matematik dersini daha cezbedici hale getirmemiz gerekiyor. Sevmediği bir şeyi insan yapmak istemez, sevdiği bir şeyi daha çok yapmak ister. O yüzden biz de oyunları sevdirerek sporu da kullanıyoruz burada çünkü beden eğitimi en çok sevdikleri ders. Spor yapmayı çok seviyorlar. O yüzden de bunu avantaja çevirmek istedim."

        Atilla, oluşturduğu oyun parkurunda öğrencilerin soruları çözerek ilerlediklerini ve dikkat, akıl yürütme ve problem çözme gibi becerilerden yararlandıklarını belirtti.

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        - "Matematik dersini sevmeye başladılar ve ilgileri arttı"

        Öğrencilerin konuları öğrendikten sonra oyunlar aracılığıyla bilgilerini pekiştirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Atilla, şöyle devam etti:

        "Oyunlar, sadece matematik odaklı değil hem zihinsel hem de fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik. Öğrenciler, bu oyunlardan sonra derse daha ilgiyle bakmaya başladı. Matematik dersini sevmeye başladılar ve ilgileri arttı. Burada hem önceden öğrendikleri bilgileri hatırlama ve tekrar etme hem de yeni öğrendikleri konuları pekiştirme amacı güdüyoruz."

        - Öğrenciler de matematiği oyunlarla öğrenmekten memnun

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        8. sınıf öğrencisi Yavuz Yiğit Köse (13) de oyunlarla öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu oyunlar sayesinde hem zihinsel hem de fiziksel açıdan gelişiyoruz. Matematiği daha rahat öğreniyoruz, daha çabuk kavrıyoruz." dedi.

        8. sınıf öğrencisi Muhammed Oğuz Koyuncu (13) ise daha önce anlamakta zorlandığı konuları oyun yoluyla öğrenme fırsatı bulduğunu ifade etti.

        Oyunlar sayesinde matematiği daha çok sevmeye başladığını belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

        "Oyunlar sayesinde hem fiziksel aktiviteler yaparak eğleniyoruz hem de matematik çözerek kendimizi geliştiriyoruz. Bu oyunlar sayesinde hem matematiği daha iyi öğrenmeye başladım hem de matematiğin ne kadar eğlenceli olduğunu fark ettim."

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