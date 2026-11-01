Necati ve Saykolar Grubu Adana'da konser verdi
Türk rock grubu Necati ve Saykolar, "Gençlik ve Kültür Şenliği" kapsamında Adana'da konser verdi.
Türk rock grubu Necati ve Saykolar, "Gençlik ve Kültür Şenliği" kapsamında Adana'da konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen şenliğe, ikinci gününde de çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşlar alanda kurulan stantları gezerek alışveriş yaptı.
Şenlikte, gençler sahneye çıkarak müzikal performanslarını sergileme fırsatı buldu.
Alandaki çocuklar da çeşitli oyunlar, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerine katılarak eğlendi.
Şenlik, Türk rock grubu Necati ve Saykolar'ın sahne almasıyla son buldu.
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