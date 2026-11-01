Necati ve Saykolar Grubu Adana'da konser verdi

Alandaki çocuklar da çeşitli oyunlar, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerine katılarak eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta düzenlenen şenliğe, ikinci gününde de çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk rock grubu Necati ve Saykolar, "Gençlik ve Kültür Şenliği" kapsamında Adana'da konser verdi.

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