Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri ATO Başkanı Şahbaz: "Kültür ve sanat toplumsal birliğe önemli katkı sunuyor"

        ATO Başkanı Şahbaz: "Kültür ve sanat toplumsal birliğe önemli katkı sunuyor"

        Adana Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ATO Başkanı Şahbaz: "Kültür ve sanat toplumsal birliğe önemli katkı sunuyor"

        Adana Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        ATO Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından kurulan; ATO Meclis üyeleri, oda çalışanları ve ailelerinden oluşan ATO Korosu, ATO Meclis Üyesi Zafer Halaçoğlu’nun şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Şahbaz, Meclis Başkanı Fatih İspir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Barış Gökhan Topal’ın da takip ettiği koro çalışmaları, seslendirilen Türk halk müziği eserleriyle adeta bir konser atmosferinde gerçekleşti.

        Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Ticaret odalarının temel görevi ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlamak olsa da sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de kurumsal yaşamın önemli bir parçasıdır. Koromuzun farklı meslek gruplarından, çalışma arkadaşlarımızdan ve ailelerinden oluşması, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren güzel bir örnek. Türk halk müziğimizin zengin eserlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak da son derece kıymetli. Koromuzun yeni sezon çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

        REKLAM

        Koro Şefi Zafer Halaçoğlu ise iyi bir ekip oluşturarak yeni sezon çalışmalarına başladıklarını ifade ederek Türk Halk Müziğine ilgi duyan ve ATO Korosuna katılmak isteyen herkesi çalışmalara davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Başak öğretmen geliştirdiği oyunlarla öğrencilere matematiği sevdiriyor
        Başak öğretmen geliştirdiği oyunlarla öğrencilere matematiği sevdiriyor
        Adana'da hava sıcaklıkları düşecek Çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar...
        Adana'da hava sıcaklıkları düşecek Çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar...
        Adana'da evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitimi verildi
        Adana'da evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitimi verildi
        Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada
        Üniversite yerleşkesinde yiyecek arayan tilki kamerada
        10 metrekarelik dükkanda atık kazakları kilim ve yolluğa dönüştürüyor Adana...
        10 metrekarelik dükkanda atık kazakları kilim ve yolluğa dönüştürüyor Adana...
        Şebnem Ferah Adana'da konser verdi
        Şebnem Ferah Adana'da konser verdi