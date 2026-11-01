ATO Başkanı Şahbaz: "Kültür ve sanat toplumsal birliğe önemli katkı sunuyor"

Adana Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

ATO Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından kurulan; ATO Meclis üyeleri, oda çalışanları ve ailelerinden oluşan ATO Korosu, ATO Meclis Üyesi Zafer Halaçoğlu’nun şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şahbaz, Meclis Başkanı Fatih İspir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Barış Gökhan Topal’ın da takip ettiği koro çalışmaları, seslendirilen Türk halk müziği eserleriyle adeta bir konser atmosferinde gerçekleşti.

Şahbaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Ticaret odalarının temel görevi ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlamak olsa da sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de kurumsal yaşamın önemli bir parçasıdır. Koromuzun farklı meslek gruplarından, çalışma arkadaşlarımızdan ve ailelerinden oluşması, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren güzel bir örnek. Türk halk müziğimizin zengin eserlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak da son derece kıymetli. Koromuzun yeni sezon çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

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Koro Şefi Zafer Halaçoğlu ise iyi bir ekip oluşturarak yeni sezon çalışmalarına başladıklarını ifade ederek Türk Halk Müziğine ilgi duyan ve ATO Korosuna katılmak isteyen herkesi çalışmalara davet etti.