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        Bozuk yol kazaya neden oldu: Motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde altyapı çalışması sonrası kumla kapatılan yolda oluşan çukur nedeniyle motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Bozuk yol kazaya neden oldu: Motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde altyapı çalışması sonrası kumla kapatılan yolda oluşan çukur nedeniyle motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmasının ardından kumla kapatılan yolda yağışlar sonrası çukurlar oluştu. Akşam saat 20.00 sıralarında çukurların oluştuğu yolda Yaşar A. idaresindeki 01 AVB 546 plakalı motosiklet ile Mehmet A. yönetimindeki 01 AIU 793 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazanın ardından yoldaki çukurların yeni bir kazaya neden olmaması için bölgeye zabıta ekipleri gelirken, belediye iş makineleri yolda kumlama yaparak çukurları geçici olarak kapattı. Bozuk zeminde ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin çukurlardan kaçmak için yaptığı manevralar ve karşı şeride geçmeleri ise trafikte yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Yolun haftalardır bozuk olduğunu belirten sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ve tamir masraflarından bıktıklarını ifade ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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