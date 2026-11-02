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        Çalınan gümüşlerini başka bir şüpheliden satın alıp, polisi aramış

        ADANA'da dükkanındaki 115 kilogram gümüşü çalınan İshak Ş.'nin (56), bu gümüşlerinin 550 gramını kentteki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli Lütfi B.'den (48), 45 bin lira ödeyerek satın aldığı ortaya çıktı. Lütfi B.'nin ihbarı üzerine polisin gözaltına aldığı ve ifadesinde, "İki kişi ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip, satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu" diyen Lütfi B., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Çalınan gümüşlerini başka bir şüpheliden satın alıp, polisi aramış

        ADANA’da dükkanındaki 115 kilogram gümüşü çalınan İshak Ş.’nin (56), bu gümüşlerinin 550 gramını kentteki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen şüpheli Lütfi B.’den (48), 45 bin lira ödeyerek satın aldığı ortaya çıktı. Lütfi B.’nin ihbarı üzerine polisin gözaltına aldığı ve ifadesinde, “İki kişi ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip, satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu” diyen Lütfi B., tutuklandı.

        Olay, 13 Eylül’de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen takı ustası Mehmet Ali L., motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Ş.’nin bulunduğu iş hanına gitti. Bir süre içeride saklanan Mehmet Ali L., mesai saatinin bitmesinin ardından iş hanının kapanmasıyla hırsızlık için harekete geçti. İshak Ş.’nin dükkanının demir kapısının kilitlerini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., bir kısmı külçe olan toplam 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala koyarak, çaldı. Şüphelinin, çaldığı gümüşleri motosikletine yükleyip götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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        GÜMÜŞLERİ TAŞIDIĞI VALİZLER ODUNLUKTA BULUNDU

        İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden İshak Ş.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin evini tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, bazı aksamlarının sökülerek değiştirildiği ve boyandığı belirlenen motosikleti ele geçirdi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.’nin gümüşleri taşıdığı valiz de evinin odunluğunda bulundu.

        GÜMÜŞLERİN 55 KİLOSU BULUNDU

        Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polisin, iki farklı adreste yaptığı aramada çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edildi.

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        KENDİ GÜMÜŞÜNE 45 BİN LİRA ÖDEMİŞ

        Öte yandan İshak Ş.’nin, çalınan gümüşlerinin 550 gramını Lütfi B.’den kendisinin satın aldığı ortaya çıktı. Polisin soruşturmayı sürdürdüğü sırada Lütfi B.’nin, 26 Eylül’de Çakmak Caddesi’ndeki bir kuyumcuda gümüş satmak istediği, iş yeri sahibinin de İshak Ş.’yi arayıp, “Gümüş satmak isteyen bir müşteri geldi. İhtiyacın varsa, gelip satın al” diyerek yanına çağırdığı öğrenildi. Dükkana giden İshak Ş.’nin, gümüşleri incelediği sırada kendisinden çalınan ürünleri olduğunu anladı. Dikkat çekmemek için hırsızlıktan bahsetmeyen İshak Ş., şüpheliye 45 bin lira ödeyerek ürünleri satın aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        GÜMÜŞÜ TANIMADIĞI KİŞİLERDEN SATIN ALMIŞ

        Dükkandan ayrılan İshak Ş.’nin, durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri kimliği tespit edilen Lütfi B.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Lütfi B., ifadesinde, “Boş arsada içki içtiğim sırada yanıma tanımadığım iki kişi gelip, ellerinde kelepir gümüş olduğunu söyleyerek satmak istedi. Ben de cebimdeki 30 bin lirayı verip, satın aldım. Hırsızlıktan haberim yoktu” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lütfi B. de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Polis ekiplerinin, kalan gümüşleri bulmak için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

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