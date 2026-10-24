Adana'da ailelere bilinçli medya kullanımı eğitimi verildi
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Bilinçli Medya Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.
Giriş: 24.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Bilinçli Medya Kullanımı" konulu eğitim düzenlendi.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimde kursiyerlere bilinçli medya kullanımı konusunda bilgiler verildi.
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