Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Pozantı-Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.

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