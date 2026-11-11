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        Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Pozantı-Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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