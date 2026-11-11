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        Adana'da kademeli kaynak ve robot operatörlüğü kursu açıldı

        Türk Kızılayın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata geçirdiği "Şenlendirme Pazarcık Hibe Programı" kapsamında Adana'da kademeli kaynak ve robot (cobot) operatörlüğü kursu başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Adana'da kademeli kaynak ve robot operatörlüğü kursu açıldı

        Türk Kızılayın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata geçirdiği "Şenlendirme Pazarcık Hibe Programı" kapsamında Adana'da kademeli kaynak ve robot (cobot) operatörlüğü kursu başlatıldı.

        Hibe programı kapsamında, Türk Kızılay Sarıçam Şubesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliğinde "Teorikten Atölyeye: Kademeli Kaynak ve Robot Operatörlüğü Eğitim ve İstihdam Programı" hazırlandı.

        Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, programın açılışı dolayısıyla OSB'de düzenlenen törende, medeniyet kodlarından aldıkları görgü, terbiye ve bilgiyle milletin yarasını sarmayı amaçladıklarını söyledi

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        Kızılayın çok sayıda operasyon yürüttüğünü belirten Saygılı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından işsiz kalan insanlara yönelik meslek kursları açtıklarını ifade etti.

        Saygılı, Adana'da da sanayicilerin ev sahipliğinde üniversitenin destekleriyle insanların aranan eleman olması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Türk Kızılayın milletin iyilik eli olarak ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduğunu vurgulayan Saygılı, "Biz Ahmet, Ayşe, Fatma kardeşimize gıda kolisi vermek yerine bir bilezik, bir meslek, bir sertifika verelim ki onurlu bir şekilde işini bulsun ve devam etsin. Yaptığımız iş makinesi operatörlüğü, kaynakçılık, aşçılık eğitimlerinin sebebi bu." diye konuştu.

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        ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş da üniversitelerindeki çok sayıda eğitim programının yeterliliğinin akreditasyon kurulları tarafından onaylandığına dikkati çekti

        Araştırma üniversitesi olarak sanayi ve üniversitenin iç içe olmasını önemsediklerini dile getiren Yıldızdaş, bu programın da buna güzel bir örnek olduğunu belirtti.

        Programda kadın kursiyerlerin de bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldızdaş, "Kadının güçlendirildiği bir toplumda toplumun çok daha çabuk ilerlediğini biliyoruz." dedi.

        OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de programla aranan elemanların yetiştirileceğini belirterek, "Yapay zeka çoğu kimseyi işinden edecek diyorlar ama belli bir becerisi olmayan bu robotları kullanacak adam olmadan da olmaz. O zaman buna altyapıyı hazırlamamız lazım." ifadesini kullandı.

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        Türkiye'deki en açık mesleklerden birinin iş makinesi operatörlüğü ve kaynakçılık olduğunu dile getiren Sütcü, kursu başarıyla tamamlayanların kolaylıkla iş bulabileceğini kaydetti.

        Türk Kızılay Etki Yatırım Genel Müdürü Hakan Ertürk, Çukurova Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan'ın konuşmasının ardından Kademeli Kaynak Cobot Operatörlüğü Eğitim Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışı yapılan merkezde 9'u kadın 55 kursiyere kademeli kaynak ve robot (cobot) operatörlüğü eğitimi verilecek.

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