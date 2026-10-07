Adana'da eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Giriş: 07.10.2026 - 19:17 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.
Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.H, arkasından gelen eşi Osman H'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan F.H'yi hastaneye kaldırdı.
Saldırının ardından kaçan Osman H, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.
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