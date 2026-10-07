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        Adana'da eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Adana'da eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

        Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.H, arkasından gelen eşi Osman H'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralanan F.H'yi hastaneye kaldırdı.

        Saldırının ardından kaçan Osman H, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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