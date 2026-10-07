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        Adana'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 00:30 Güncelleme:
        Adana'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, B.G'nin (19) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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