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        Adana'da tartıştıkları kişiyi otomobil bagajına koyup kaçırdılar

        – ADANA'da bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen grup tarafından zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Adana'da tartıştıkları kişiyi otomobil bagajına koyup kaçırdılar

        – ADANA'da bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen grup tarafından zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi darp ederek zorla otomobilin bagajına koydu. Şüpheliler, ardından otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

        Çevredeki bir vatandaş ise yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve kaçırılan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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