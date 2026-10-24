AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan'da ziyaretlerde bulundu

İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Özkan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Özkan, temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Kozan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan ilçesinde teşkilat üyeleri ve esnafla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.