Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Adana'da ziyaretlerde bulundu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'nın Karaisalı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



Ağıralioğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.



Programları kapsamında Anahtar Parti Karaisalı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, partililerle bir araya geldi.



Burada konuşan Ağıralioğlu, partilerinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.



Gelecek seçimin yıldızının kendi partileri olacağını ifade eden Ağıralioğlu, "Meclis'e güçlü gireceğiz inşallah. Anahtar Parti, önümüzdeki dönem meydan meydan, sokak sokak, cadde cadde, şehir şehir ve yayla yayla Türk milletiyle buluşacak. Türk milletinin dertlerine derman olma iradesiyle buluşacak. Gece gündüz çalışacağız. Anahtar Parti, baraja yaslanmıştır. Bugün itibarıyla baraj sorunu olmayan bir partidir." diye konuştu.



Ağıralioğlu, ilçe başkanlığının ardından bir düğün salonunda partililerle buluştu.

