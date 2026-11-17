Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin huzur ve güven uygulamalarında kurallara uymadığı tespit edilen 15 otomobil trafikten men edilirken, 39 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı. 450 polisin katıldığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 916 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirdi. Hafta boyunca 43 farklı noktada 450 emniyet personelinin katılımıyla yapılan şok uygulamalarda araçlar ve sürücüler denetlendi.

Denetimlerde modifiyeli olduğu belirlenen 6 otomobil hakkında işlem yapılırken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 39 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 15 otomobil ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

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Uygulamalarda ayrıca cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl 8 ay 15 gün, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kasten yaralama suçlarından ise 8 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Tehdit suçundan aranan 1 kişi ile ısrarlı takip ve tehdit suçlarından aranan 1 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.