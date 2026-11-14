Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Mersin'deki saldırıda ölen adamın cenazesi Adana'da defnedildi

        Mersin'deki saldırıda ölen adamın cenazesi Adana'da defnedildi

        Mersin'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Sevindik'in cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Mersin'deki saldırıda ölen adamın cenazesi Adana'da defnedildi

        Mersin'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Sevindik'in cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

        Olay, 12 Kasım saat 20.00 sırlarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D400 kara yolu kenarında iş yerlerinin yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen M.F.G. (30), yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken, Barakat'ın eşi Hasan Sevindik ve çevrede bulunan Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken, savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

        REKLAM

        Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren durumu ağır olan adliye de icra müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Hasan Sevindik öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevinç'in olayda hayatını kaybeden Anna Barakat'la 1 ay önce düğün yaparak evlendiği, ancak resmi nikah işlemleri devam ederken olayın yaşandığı ortaya çıkmıştı.

        Mersin'den Adana'ya getirilen Hasan Sevindik'in cenazesi, Seyhan ilçesinde bulunan Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Hasan Sevindik'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

        Hasan Sevindik'in eşi Anna Barakat'ın cenazesinin ise yarın Suriye'nin Lazkiye kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Evinin önünde 8 bıçak darbesiyle yaralanan Nursel: Sanığın en ağır cezayı a...
        Evinin önünde 8 bıçak darbesiyle yaralanan Nursel: Sanığın en ağır cezayı a...
        Ölümle burun buruna gelip 8 bıçak darbesiyle hayata tutunan Nurseli: "En ağ...
        Ölümle burun buruna gelip 8 bıçak darbesiyle hayata tutunan Nurseli: "En ağ...
        Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi
        Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur talimatı Adana'da yerine getirildi
        Kozan'da 370 iş yeri denetlendi, 4 işletme mühürlendi
        Kozan'da 370 iş yeri denetlendi, 4 işletme mühürlendi
        Kaymakam Yüce'ye fahri hemşehrilik beratı verildi
        Kaymakam Yüce'ye fahri hemşehrilik beratı verildi
        Doktorlardan oluşan kooperatif devlet desteğiyle zeytinyağı fabrikası kurdu
        Doktorlardan oluşan kooperatif devlet desteğiyle zeytinyağı fabrikası kurdu