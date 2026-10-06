Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Harun Ç. idaresindeki 27 T 1389 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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