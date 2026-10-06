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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Harun Ç. idaresindeki 27 T 1389 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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