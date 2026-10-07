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        Adıyaman'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Adıyaman'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kent meydanına kadar yürüdü.

        Programda konuşan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş, İsrail'in saldırılarının sona ermesi ve Filistin'de kalıcı barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

        Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdurrahman Kurt da Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın yaptığı duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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