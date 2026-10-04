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        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü rampasında Y.Y. idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobil, Z.K. yönetimindeki 27 HD 822 plakalı otomobil, M.C'nin kullandığı 44 ER 671 plakalı otomobil ve M.E. idaresindeki 27 BDK 325 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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