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        Şehit polisin adı depremde yıkılan camide yaşatılacak

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ozan Köyü Camisi yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Camiye, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Şehit polisin adı depremde yıkılan camide yaşatılacak

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ozan Köyü Camisi yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Camiye, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adı verildi.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde yıkılan caminin yerine hayırseverlerin desteğiyle yenisi yaptırıldı.

        Ozan köyünde düzenlenen caminin açılış programına il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile köy halkı katıldı.

        Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, caminin yeniden yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adını yaşatacak caminin köy halkına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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