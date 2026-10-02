Şehit polisin adı depremde yıkılan camide yaşatılacak

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, caminin yeniden yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden polis memuru Mustafa İlhan'ın adını yaşatacak caminin köy halkına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Ozan köyünde düzenlenen caminin açılış programına il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile köy halkı katıldı.

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