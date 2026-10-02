Gölbaşı'nda pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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