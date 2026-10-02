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        Gölbaşı'nda pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Gölbaşı'nda pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolu Balkar Beldesi çıkışında, Mahmut K. yönetimindeki pamuk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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