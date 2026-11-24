Edinilen bilgilere göre, 12 Kasım'da Yılmaz K. idaresindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile Zeynal Abidin Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç, Siteler Mahallesi Lise Caddesi üzerinde çarpıştı. Kada 8 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 yaşındaki Feride Eslem Kıskanç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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