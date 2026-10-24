Anneannesinin hatırasını "Besi Bebekleri"yle yaşatıyor

Adıyaman'da yaşayan geleneksel el sanatları ustası Zahide Durmaz Akar, kendisini büyüten anneannesi Besi Sertbaş'ın adını ve giydiği yöresel kıyafetleri yaşatmak amacıyla başladığı Besi Bebekleri üretimiyle kentin kültürel mirasını geleceğe taşıyor.

Anneannesini 1993 yılında kaybeden Akar, onun hatırasını yaşatmak için 1997'de ahşap bebeklere geleneksel kıyafetler giydirmeye başladı. Yaklaşık 30 yıldır üretimini sürdüren Akar, unutulmaya yüz tutan yöresel giyim kültürünü el emeğiyle gelecek kuşaklara aktarıyor.

El dokuması, kök boyalı ipek kumaşlardan hazırlanan Besi Bebekleri, yaklaşık 50 ayrı aşamadan geçiyor. Bebeklerde yörede kullanılan baş bağlama şekli "kum", üç etek "zubun", bel kuşağı "beni beşte" ve alt giyim "derbe" gibi geleneksel kıyafet unsurları yer alıyor.

REKLAM

- "Dünyaya tanıtmayı amaçladım"

Zahide Durmaz Akar, AA muhabirine, anneannesinin adını yaşatmak için bu işe başladığını anlattı.

Besi Bebekleri'nin her birinin farklı özellikler taşıdığını dile getiren Akar, kumaşların el dokuması, kök boyalı ve ipek malzemelerden oluştuğunu belirterek, "Besi benim anneannemin ismi. Anneannem böyle yöresel giyinirdi. Beni o büyüttü. O vefat ettikten sonra onun giydiği kıyafetleri bebeklere giydirerek adını yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı amaçladım." dedi.

Bebeklerin Japonya'daki Dünya Turizm Fuarı'nda tanıtıldığını, New York Üniversitesinde tez konusu olduğunu anlatan Akar, "Ülkemizin farklı üniversitelerinde hala araştırma ve ödev konusu olarak işleniyor. Amacım, yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kıyafetlerimizle geçmişten geleceğe bir köprü kurmak." diye konuştu.