Nemrut Dağı, Orta Asya ülkelerindeki sergilerle tanıtılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Tataristanlı Ressam ve Organizatör Aygül Okutan tarafından Orta Asya’daki ülkelerde tanıtılıyor.

Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunan, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene Krallığı'nın kutsal alanı olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, Tataristanlı Ressam ve Organizatör Aygül Okutan tarafından Orta Asya’daki ülkelerde açılan sergilerle tanıtılıyor.

Mezopotamya'nın tarihi, doğal değerlerini dünyaya ve özellikle kardeş ülkelerde tanıtmayı amaç edindiklerini ifade eden Okutan, "Mezopotamya'nın en kadim uygarlığı olan Kommagene'yi çok önemsiyoruz. Barış ülkesi olan Kommagene'yi tanıtmaktan büyük sorumluluk üstlendik. Büyük ilgiyi Nemrut çekiyor. Sergilerimizi ziyaret eden kardeş ülkelerdeki insanlar Nemrut'a büyük ilgi gösteriyor.

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Dünyanın değişik ülkelerinde Nemrut'u tanıtmaya devam ediyoruz. Tabi ki gittiğimiz ülke televizyonları ve medya çok ilgi gösteriyor. Bu da tanıtıma katkıda bulunuyor" diye konuştu.