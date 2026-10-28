Besni'de yaşlılara fidan dağıtıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, "Çınarlara Vefa Projesi" kapsamında ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere yönelik "Çınarlara Nefes Ol" etkinliği çerçevesinde fidan dağıtıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, "Çınarlara Vefa Projesi" kapsamında ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere yönelik "Çınarlara Nefes Ol" etkinliği çerçevesinde fidan dağıtıldı.
"Çınarlara Nefes Ol" adıyla gerçekleştirilen etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması amaçlandı.
Etkinliğin aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunması hedeflenirken, yaşlılara fidanların bakımlarını üstlenmeleri için fidanlar teslim edildi.
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