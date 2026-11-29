Edinilen bilgilere göre, AdıyamanGölbaşı kara yolu 10. kilometrede yağışlardan dolayı çökme yaşandı. Çöken yerde su birikintisi olurken ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşımın şu anda tek şeritten sağlandığı öğrenilirken, Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

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