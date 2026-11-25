Adıyaman'ın Kâhta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde ilçenin dört bir yanında yol, altyapı ve üstyapı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarını önceleyen ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalar, mahalle muhtarlarının da takdirini topluyor.

İlçede hayata geçirilen hizmetler dolayısıyla Girne Mahallesi Muhtarı Abuzer Peker ile Şeyhbaba Mahallesi Muhtarı Güllü Türk, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı ziyaret ederek mahallelerine yönelik çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve kendisine plaket takdiminde bulundu.

Özellikle Başkan Hallaç'ın girişimleriyle Şeyhbaba Mahallesi'nin doğal gaz hizmetine kavuşması, mahalle sakinleri açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilirken, ilçenin merkezinden en uzak mahallelerine kadar hizmetlerin eşit ve adil bir anlayışla ulaştırılması yönündeki çalışmalar da takdirle karşılandı.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, mahallelerin gelişiminde muhtarlarla kurulan güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Hallaç, mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini kendilerine ileterek hizmet çalışmalarına katkı sunan tüm mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, "Bizler Kahta'mızın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Bu süreçte en önemli yol arkadaşlarımızdan biri de mahalle muhtarlarımızdır. Hemşehrilerimizin beklentilerini bizlere aktaran, çözüm noktasında iş birliği içerisinde olduğumuz tüm muhtarlarımıza emekleri, gayretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her noktasına hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.