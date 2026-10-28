Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Yaralı öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Mevlana Ortaokulu yakınlarında Muhammed Enes Ö’ye (13) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan öğrenci yaralandı.

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